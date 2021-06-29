РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» в одном из городских парков округа провели профилактическую акцию «Лето без опасности!», в рамках мероприятия подросткам рассказали о правилах личной безопасности на улице, вблизи водоемов и в лесу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Стражи порядка озвучили им алгоритм действий при возникновении опасных ситуаций и напомнили о правилах общения в социальных сетях, рекомендуя не указывать личную информацию и не вступать в диалог с неизвестными.

Полицейские обсудили с ребятами последствия за преступления и правонарушения. Они также узнали о возрасте, с которого несут ответственность (как уголовную, так и административную) за свои поступки перед законом самостоятельно.

В конце мероприятия сотрудники полиции пожелали участникам безопасно провести каникулы и раздали профилактические памятки.