РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В микрорайоне Климовск Подольска начали устанавливать две детские площадки, сообщает теротдел администрации.

Компания ООО «Градиал» приступила к работам по монтажу оборудования детской игровой площадки на улице Советская, дом №1 в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье».

Также работы по строительству игровой площадки проводят во дворе дома №49, корпуса 4 и 5 на улице Симферопольская. На прошлой неделе там установили ограждение, на этой неделе начнут работы по монтажу самих элементов.

Площадь каждой площадки составит 450 квадратных метров.