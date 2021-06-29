РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. Улицу Лесопарковую в подмосковной Балашихе благоустроят по просьбе жителей, в рамках работ планируют провести озеленение территории, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поддержал инициативу обратившихся к нему жителей по благоустройству и озеленению Лесопарковой улицы.

«Инициативы по внутреннему благоустройству дворов приняты, вместе с управляющей компанией будем их отрабатывать. Нужно доделать песочницу, решить вопрос с контейнерной площадкой для сбора мусора», - сказал Ефимов.

Он добавил, что вместе с жителями улицы Лесопарковой они обошли территорию микрорайона, определили круг задач, которые важно реализовать по поручению горожан.

По словам жительницы одного из домов Светланы Новиковой, не хватает озеленения территории и детских площадок.

По словам Ефимова, на детской площадке у домов №№17 и 18 по улице Лесопарковой силами управляющей компании будет наполнена свежим песком песочница. Также, по информации начальника территориального отдела по южной Балашихе Вадима Кузнецова, в этом же дворе установят детскую карусель, ранее демонтированную из-за поломки.

«Асфальтовое покрытие по улице Лесопарковой в нынешнем году в рамках партпроекта «Безопасные дороги» выполнено. Проконтролируем нанесение разметки», - подчеркнул Ефимов.