РИАМО - 29 июн. В Сергиево-Посадском округе после невыполнения в срок предписания о наведении порядка на земельном участке выдано предписание об устранении нарушений законодательства. Материалы административного дела направлены в судебный участок Москвы, сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Протокол составили в отношении Голикова Е.В. Повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

Накануне специалисты провели проверку исполнения ранее выданного предписания на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 20,4 га.

Проверка показала, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственник не защитил участок от зарастания сорняками, не получил паспорт плодородия.