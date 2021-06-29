РИАМО - 29 июн. В Чехове раскрыта краже иномарки стоимостью свыше 700 тыс. рублей, по подозрению в угоне задержан 31-летний местный житель, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемый находится под стражей.

Ранее 22-летняя жительница округа Серпухов обратилась в дежурную часть ОМВД России по округу Чехов с заявлением о краже иномарки, которая была припаркована на неохраняемой стоянке на ул. Вишневой.

Машину вернули хозяйке.