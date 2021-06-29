С середины июня в Московском регионе и по России в целом наблюдается очередной всплеск роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Врачи вновь трудятся в усиленном режиме. Директор Красногорской городской больницы № 2 Елена Морозова рассказала «РИАМО в Красногорске», как лечебное учреждение работает в третью волну COVID-19.

Помощь по 19 адресам

Красногорская городская больница № 2 – это огромное учреждение, которое охватывает несколько населенных пунктов: город Красногорск, поселки Нахабино и Архангельское, деревню Путилково, село Ильинское. Мы оказываем медицинскую помощь по 19 адресам.

Персонал больницы насчитывает около 1,5 тысячи человек, треть из них – врачи.

В составе больницы четыре поликлиники смешанного типа – туда входят взрослые и детские подразделения, три врачебные амбулатории. Кроме того, у нас два стационарных подразделения – взрослое и детское.

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Ковидные стационары

Оба стационарных подразделения сегодня оказывают врачебно-медицинскую помощь больным COVID-19.

Детское инфекционное отделение не закрывалось с самого начала пандемии – с марта 2020 года. На 30 койках мы лечим деток со всей Московской области, болеющих коронавирусной инфекцией. Кроме того, остается 20 коек для пациентов с инфекционной соматикой, не связанной с COVID-19.

Ковидный стационар для взрослых приостанавливал свою работу, когда наступило улучшение эпидемиологической обстановки. Но сейчас мы вновь его развернули. К сожалению, он интенсивно заполняется – пациенты поступают каждый день.

Взрослый стационар – это 50 «легких» коек. У нас нет своей реанимации, поэтому к нам попадают пациенты в стабильном состоянии, которым требуется врачебное наблюдение в условиях стационара.

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Работа в усиленном режиме

С середины июня, то есть последние две недели, в Московской области очень интенсивно растет заболеваемость COVID-19.

Количество бригад неотложной помощи увеличено в 2,5 раза от стандартного объема. Они выполняют выезды с утра до 11 часов вечера. Поступает более 1 тысячи вызовов в сутки – это очень много, так как в плановом режиме бригады обеспечивали чуть больше 200 выездов за день.

Врачи работают на пределе возможностей, делая все возможное, чтобы обеспечить своевременной и качественной медицинской помощью всех нуждающихся.

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Вакцинация и ревакцинация

Мы очень огорчены, что не успели охватить вакцинацией все население Красногорска. Делали для этого все возможное – были открыты точки вакцинации в ТЦ и на всех массовых мероприятиях, работали выездные бригады.

В первую волну COVID-19 я не смогла уберечь себя и близких от заболевания. Прошлой весной мы тяжело переболели, мой муж даже лежал в реанимации на ИВЛ. Это горький личный опыт – нет ни одного члена моей семьи, который бы не переболел ковидом в легкой или тяжелой форме. Поэтому у меня даже не стоял вопрос, нужно ли прививаться. Нужно!

Знаю, сейчас появилось много антипрививочников, которые рассказывают разные страшилки, начитавшись интернета. Я и все члены моей семьи вакцинировались, несмотря на то, что переболели и имеем высокий титр антител.

Третья волна COVID-19, которая сейчас идет, затрагивает все слои населения независимо от того, болели люди или нет, есть антитела или нет. Новые штаммы опасны. Я придерживаюсь однозначной позиции: даже если есть антитела, необходима ревакцинация!

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Спасение и победа над пандемией

У нас всегда в наличии достаточное количество российских вакцин. Хочу подчеркнуть: все вакцины легко переносятся и отлично себя зарекомендовали. Все наши сотрудники вакцинировались, хорошо перенесли прививки и имеют стойкую выработку антител.

Пользуясь случаем, призываю каждого жителя городского округа Красногорск: не откладывайте вакцинацию на завтра, не ждите, не надейтесь на авось и не думайте «вдруг пронесет». Взвесьте, что весомее – мутные истории с недостоверными фактами из интернета или точные медицинские данные и реальные судьбы людей. Безусловно, стоит принять решение в пользу вакцинации – в этом спасение и победа над пандемией.

Конечно, сегодня мы работаем в режиме цейтнота. Врачи буквально валятся с ног, чтобы вакцинировать всех обратившихся. Ежедневно с утра выстраиваются огромные очереди на прививку. В подразделениях нашей больницы по состоянию на 28 июня уже привились без малого 30 тысяч человек.

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КТ-центр снова в работе

Мы понимаем, что жители, прикрепленные ко второй детской поликлинике и к поликлинике в военном городке Павшино, испытывают неудобства. В первую волну COVID-19 там было закрыто детское подразделение и открыт КТ-центр круглосуточного приема. Таких центров всего 16 в Подмосковье.

Когда ситуация нормализовалась, работу КТ для «красной зоны» приостановили. Мы полагали, что сможем вернуть оказание медицинской помощи детям по привычному адресу, написали соответствующее обращение в Минздрав Московской области. Но COVID-19 носит волнообразный характер – наступила третья волна.

Сегодня КТ-центр опять работает, к нему тянутся вереницы машин скорой и неотложной помощи с пациентами, болеющими коронавирусом. Мы не можем обеспечить разделение потоков таким образом, чтобы дети не соприкоснулись с этой опасной инфекцией. Поэтому в данный момент, к сожалению, мы вынуждены оставить прием педиатров по адресу: Павшинский бульвар, дом 9.

При этом врачи продолжают осуществлять обслуживание прикрепленных пациентов на дому. Обеспечены все патронажи, которые положены деткам до года.

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Специалисты по запросу

Наша больница оказывает специализированную помощь по всем профилям, которыми мы обязаны обеспечить прикрепленное население по месту жительства. Пациентов записывают к специалистам по показаниям. В рамках профосмотра представлены абсолютно все узкие специалисты. Если и возникают некоторые проблемы, то они вызваны пандемией и носят временный характер.

Без ложной скромности скажу – у нас работают врачи очень высокой квалификации, и каждый из них уникален.

Кроме того, у нас очень хорошо налажена работа с ведущими учреждениями федерального уровня. Мы регулярно организуем консультативные дни со специалистами различных профилей. Заранее собираем на определенный день пациентов, которые нуждаются в такой консультации.

Так, недавно кардиолог из центра имени Бакулева провел прием, на котором побывали 22 семьи с детьми, у которых есть сердечные заболевания. Некоторым нужна не только консультация, но и оперативное лечение.

200 тысяч пациентов

На сегодняшний день к Красногорской городской больнице № 2 прикреплено около 200 тысяч пациентов. Эта цифра постоянно меняется в рамках естественной прибыли и убыли населения. Около 35 тысяч – это прикрепленные жители других субъектов РФ.

Кстати, жители интенсивной массовой застройки – Павшинской поймы, Изумрудных холмов – часто имеют московскую регистрацию и московский полис. Но фактически заболевший человек не обращается в столичную поликлинику – ему нужна помощь здесь и сейчас.

Конечно, мы всех принимаем. Но получается, что по системе ОМС Москва получает все подушевое финансирование за такого жителя, а наше учреждение – только за разовое оказание медицинской помощи, за конкретное обращение.

Мы принимаем каждого пациента! Обратиться за медицинской помощью и получить ее в рамках обязательного медицинского страхования бесплатно может каждый житель городского округа Красногорск.

Напоследок скажу: берегите свое здоровье, цените здоровье родных и близких. А главное – вакцинируйтесь от коронавирусной инфекции, чтобы пандемия COVID-19, которая длится уже больше года и принесла столько горя, поскорее закончилась.