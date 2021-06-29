РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В Подольске во время повторной проверки сетевого магазина выявили просроченные продукты, материалы направили в администрацию округа, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

Кулев совместно с членом Общественной палаты Ренатом Мухамеджановым и местными активистами провел повторный мониторинг в сетевом магазине «Дикси» на улице Чистова, 12. Они проверяли соответствие сроков годности продуктов, входящих в потребительскую корзину, а также внешнего товарного вида.

В ходе мониторинга повторно выявили позиции, срок годности которых уже истек. Требовалось незамедлительно снять данную продукцию с прилавков.

На основании установленного нарушения составлено обращение в управление потребительского рынка Подольска. Также принято решение пригласить регионального управляющего сетевого супермаркета для следующего совместного мониторинга.