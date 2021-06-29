РИАМО - 29 июн. В городском округе Ступино возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате удара током. Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

25 июня в правоохранительные органы поступила информация о смерти 14-летнего мальчика в результате поражения электрическим током на территории дачного участка в селе Семеновское.

Установлено, что подросток после купания дотронулся мокрой рукой до электрического удлинителя, используемого для выполнения хозяйственных работ на участке. В результате мальчика ударило электрическим током.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, они изъяли удлинитель. Дополнительный осмотр произведен с участием специалиста-работника Мосэнерго, допрошены родители мальчика, а также соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза.