РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Водопровод реконструируют на участке протяженностью 2,5 км в микрорайоне Опалиха Красногорска, сообщил глава городского округа Алексей Спасский в своем Telegram-канале.

28 июня Спасский без предварительного предупреждения проверил ход работ по реконструкции водопровода на ряде улиц в микрорайоне Опалиха.

«Первая половина улицы Оптиков почти готова, осталось доделать колодцы и привести в порядок территорию», - написал Спасский.

Он отметил, что с понедельника рабочие перешли на вторую часть улицы Оптиков.

«Демонтируют участок асфальта, проверяют наличие инженерных коммуникаций во избежание их повреждения, после чего приступят к земляным работам», - пояснил глава муниципалитета.

Реконструкция ведется в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». По завершении жители получат чистую воду совершенно другого качества.

«Проектом предусмотрена и установка пожарных гидрантов, которых здесь никогда не было», - подчеркнул Спасский.

Протяженность участка - 2,5 км. Водопровод заменят на улицах Оптиков, Лермонтова, Свердлова, Некрасова, Чапаева, в переулках Кирова, Физкультурный, Больничный и Армейский. Износ сетей здесь составляет 98%.

«Срок завершения: III квартал 2022 года», - заключил Спасский.