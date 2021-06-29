РИАМО - 29 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала реконструкцию здания телеканала «Звезда», которое находится по адресу: пр. Кочновский, вл. 5, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Несколько зданий телеканала расположены на земельном участке площадью 1,51 га. Их общая площадь – около 7,6 тыс. «квадратов».

Кроме того, в рамках реконструкции будет построен новый съемочный павильон и контрольно-пропускной пункт.

Суммарная поэтажная площадь объекта после реконструкции составит более 32 тыс. кв. м.