РИАМО - 29 июн. У туристического проекта РИАМО «Путь-дорога» появились свои аккаунты во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассниках». Теперь пользователи смогут открывать для себя новое удивительное Подмосковье и на площадках туристических групп в социальных сетях.

Сообщества доступны по ссылкам:

https://vk.com/travel.riamo,

https://www.facebook.com/travel.riamo,

https://www.instagram.com/travel.riamo.ru/,

https://ok.ru/group/60501075886166.

В этих туристических сообществах пользователи смогут узнать о необычных местах Подмосковья, людях и истории региона, знакомиться с новыми интересными фактами о достопримечательностях. Будут показаны самые интересные и удобные маршруты для путешествий по Московской области: можно будет узнать, где остановиться, что посмотреть, сколько это стоит и как быстрее добраться. Пользователям также предложат идеи для тематических поездок.

Гиды, обзоры, интервью и репортажи - теперь все это будет доступно в социальных сетях проекта «Путь-дорога» в самых новых форматах с ярким дизайном и удобным использованием. Кроме того, в сообществах будут оповещать о выходе новых выпусков туристического подкаста «Путь-дорога».

Подписчиков аккаунтов «Путь-дорога» в соцсетях и любителей путешествовать по Московской области ждут различные активности, конкурсы и подарки.

Туристический портал «Путь-дорога» был запущен РИАМО в 2019 году. На портале пользователь сможет найти всю необходимую информацию для путешествий по Московской области – куда поехать на выходные, что посетить, где отдохнуть, что находится поблизости.

Кроме того, РИАМО выпускает подкаст «Путь-дорога». Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Ранее РИАМО перезапустило свои сообщества в соцсетях. Раньше в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» были отдельные сообщества РИАМО для москвичей и жителей Московской области. Теперь новости о жизни всего Московского региона можно узнавать из одного сообщества. Кроме того, был обновлен дизайн и появились новые рубрики и форматы. Обновление коснулось и сообществ РИАМО в «Одноклассниках» и Twitter.

Журналисты РИАМО освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>