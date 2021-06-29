РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Ревизию котлов провели в котельной подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Котельная находится около дома №16 на улице Пионерская в поселке Томилино.

«Мы ежегодно готовимся к зиме. Наша задача в летний период - подготовить тепловой комплекс (котельные). У нас их более 80. В летний период мы делаем анализ, ревизию. Это же техника, оборудование изнашивается и стоит задача вовремя заменить», - сказал Ружицкий.

По его словам, данная котельная приведена в порядок.

«Сделана ревизия котлов, насосов. Котельная готова к эксплуатации. Она обслуживает 16 МКД и 4 поликлиники», - завершил глава.