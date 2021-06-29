РИАМО - 29 июн. Специалисты «Мосприроды» называли восемь лучших веломаршрутов, которые проходят по природным территориям столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

В природных парках можно не только покататься на свежем воздухе с пользой для здоровья, но и увидеть ландшафтные объекты, редкие растения, послушать пение краснокнижных птиц.

Всего жители и гости столицы могут прокатиться по 12 природным территориям. Общая протяженность веломаршрутов составляет около 70 км.

В топ-8 маршрутов вошли Бирюлевский дендропарк, где можно проехать мимо рощи сакуры, еловой аллеи, парк «Битцевский лес» - от Севастопольского проспекта до микрорайона Чертаново Северное и зона отдыха «Битца», где растут сосны, дубы и липы.

Кроме того, в состав лучших веломаршрутов вошли трассы на территориях природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино», заказника «Долгие пруды», Измайловского парка, «Покровского Стрешнево». Еще один веломаршрут проходит по природным территориям «Тропарево» и «Теплый Стан».

Всего в городе проложено 296 км велодорожек. На велосипедах регулярно катаются 3,5 млн москвичей.

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