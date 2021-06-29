РИАМО - 29 июн. В рамках региональной социальной акции «Некуда спешить» Госавтоинспекторы Жуковского провели с посетителями ТЦ профилактические беседы о важности соблюдения скоростного режима, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по Жуковскому округу напомнили собеседникам о том, что нужно сохранять безопасную дистанцию, а также скорость на дороге. Особое внимание граждан было обращено на то, что необходимо пользоваться ремнями безопасности, а также специальными детскими удерживающими устройствами. Они нужны во время перевозки детей.

Под конец беседы правоохранители вручили тем, кто поучаствовал в акции, листовки, а также тематические памятки, которые призывают соблюдать скоростной режим.