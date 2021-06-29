РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую в поселке Мирный Люберец 14-летнюю Екатерину Курдову, сообщается на форуме отряда.

Пропала Курдова Екатерина Николаевна в поселке Мирный городского округа Люберцы. 27 июня она ушла из дома и не вернулась.

Рост пропавшей составляет 175 см, телосложение нормальное, серо-голубые глаза, темно-русые волосы. Она была одета в черное платье с орнаментом из красных цветов и черные кроссовки. Особые приметы: носит очки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.