РИАМО - 29 июн. Хозяйственная постройка загорелась рано утром во вторник в д. Мисирево городского округа Клин, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 06:48. Дальнейшая информация уточняется.
Для тушения возгорания привлечено 2 единицы техники и 7 человек.
За минувшие сутки в Подмосковье произошел 51 техногенный пожар. От регионального ГУ МЧС на них было привлечено 448 человек и 128 единиц техники.
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