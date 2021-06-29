РИАМО - 29 июн. Хозяйственная постройка загорелась рано утром во вторник в д. Мисирево городского округа Клин, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 06:48. Дальнейшая информация уточняется.

Для тушения возгорания привлечено 2 единицы техники и 7 человек.

За минувшие сутки в Подмосковье произошел 51 техногенный пожар. От регионального ГУ МЧС на них было привлечено 448 человек и 128 единиц техники.