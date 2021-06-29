РИАМО - 29 июн. Сотрудники ЦППК раздали 10 тонн воды пассажирам в аномально жаркую погоду с 22 по 27 июня, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

Воду раздавали на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах столицы, а также на станциях: Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская.

Больше всего воды сотрудники компании раздали на Курском вокзале – за указанные дни ее общий объем превысил 1 тонну.

В столичном регионе действовал объявленный Гидрометцентром «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Среднесуточная температура превышала норму на 7-10 градусов.

Каждый год в жаркую погоду ЦППК бесплатно раздает пассажирам воду на станциях.