РИАМО - 29 июн. Пожар ликвидировали в нежилом здании д. Клусово Дмитровского городского округа, возгорание произошло вечером 28 июня, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

О пожаре стало известно в 22:05 28 июня. Пожар удалось ликвидировать во вторник в 00:40.

Для борьбы с огнем привлекалось 3 единицы техники и 9 человек.

За прошедшие сутки в Подмосковье произошел 51 техногенный пожар. От ГУ МЧС России по Подмосковью на них привлекли 448 человек и 128 единиц техники.