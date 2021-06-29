РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июн. В городском округе Люберцы с 2020 года работает медицинский чат, в нем участвуют более 3,8 тысячи жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для повышения доступности и оперативного реагирования на обращения жителей в вопросах получения медпомощи на территории Московской области Общественная палата региона совместно с областным министерством здравоохранения и при поддержке Главного управления соцкоммуникаций создали систему городских медицинских чатов в Telegram. Они работают с июня 2020 года на территории 56 городских округов Московской области.

На данный момент в них участвуют более 95 тысячи жителей региона. В медчате городского округа в настоящее время более 3,8 тысячи участников. Благодаря медчатам жители получают оперативные ответы по возникшим у них проблемам, а также узнают о мерах борьбы с COVID-19, вакцинации, диспансеризации, профилактических медицинских осмотрах.

Текстовую информацию для размещения, активную ссылку на медчат и QR-код конкретного городского округа можно скачать на сайте Общественной палаты Московской области в разделе «Проекты» - «Медчаты».