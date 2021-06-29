РИАМО - 29 июн. На севере Москвы в районе Аэропорт появится инновационный центр, объект построят на участке площадью 0,76 га, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на участке ориентировочной площадью 0,76 га разрешено возвести инновационный центр для проведения научных исследований площадью порядка 21 тыс. кв. м.

Она добавила, что высота здания, которое разрешается построить, может составить до 32 м, что равно семи этажам. Пятова отметила, что возведение центра поможет создать новые рабочие места в районе Аэропорт.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении территории по адресу: 3-й Балтийский переулок, вл. 5, были согласованы столичной ГКЗ, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.