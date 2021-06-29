РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июн. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в Госкорпорацию Ростех) утвердили новую стратегию в области охраны окружающей среды, сообщил институт.

Новую стратегию утвердил приказом генеральный директор Олег Морозов. Документ предусматривает соблюдение требований природоохранного законодательства РФ, принципов экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов. Также открытость и достоверность в предоставлении информации о состоянии окружающей среды и мероприятий по улучшению экологической обстановки в районах расположения ЦНИИТОЧМАШ заинтересованным сторонам и общественности.

В соответствии с документом в институте разрабатывают программы мероприятий по снижению уровня экологических рисков с учетом данных, полученных по результатам мониторинга и контроля состояния экологической безопасности в структурных подразделениях. Созданы условия для снижения уровня техногенного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду и здоровье человека.

Как сообщила начальник бюро охраны окружающей среды ЦНИИТОЧМАШ Ольга Тужикова, в институте постоянно ведут работу по повышению и всестороннему развитию экологической культуры.

В частности, контролируют соблюдение законодательства РФ в сфере экологии. В составе подразделения работает санитарно-промышленная лаборатория, в обязанности сотрудников которой входит ежедневный контроль за питьевой водой в корпусах предприятия. Проводят плановые отборы сточной хозяйственно-бытовой и ливневой воды.

Начальник бюро принимает участие в экологических диктантах и конкурсах по экологической безопасности, является победителем II Всероссийского конкурса «Лучший специалист по экологической безопасности России–2020».

«За последние три года в ЦНИИТОЧМАШ не было нарушений в области обращения с отходами, образующимися в подразделениях предприятия, загрязнений атмосферы и сбросов в централизованные сети водоотведения городского округа Подольск», – сказала Тужикова.