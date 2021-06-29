РИАМО - 29 июн. На региональном портале госуслуг срок предоставления услуги по подготовке градостроительных планов уменьшен на 6 рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья сервис по подготовке градостроительных планов земельных участков – один из самых популярных в блоке «Земля и стройка». С 2017 года подано более 108 тыс. заявлений на выдачу градостроительных планов», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он уточнил, что с помощью оптимизации данную услугу начали оказывать быстрее. Теперь максимальный срок согласования составляет 14 рабочих дней вместо 20. Таким образом, в области застройщики быстрее получат разрешительную документацию для выхода на стройплощадку.

Градостроительный план нужен для начала проектирования, строительства и реконструкции объектов. В нем прописаны информация об участке, его границах и объектах, градостроительный регламент, техусловия. В связи с изменениями в российском законодательстве срок предоставления градостроительных планов уменьшен с 20 до 14 рабочих дней.

Сервис «Подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков в Московской области» можно найти на региональном портале госуслуг в разделе «Земля и стройка» – «Исходно-разрешительная документация». Данная услуга предоставляется на бесплатной основе.

В Подмосковье оцифровано 206 госуслуг для жителей и предпринимателей. По теме «Земля и стройка» из 81 услуги 61 предоставляется онлайн на портале госуслуг региона.