РИАМО - 29 июн. В Дмитровском городском округе выявлен заросший сорняками земельный участок, его владелец оштрафован на 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Владелец привлечен к ответственности за нарушения земельного законодательства РФ.

Порядок не соблюдался на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 7,1 га. Там не выполняли охрану земли от ветровой, водной эрозии, негативного воздействия на окружающую среду.

Владелец земельного участка привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

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