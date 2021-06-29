РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Проблему периодических подтоплений СНТ «Березка» обсудили в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава горокруга Красногорск Алексей Спасский провел еженедельный личный прием граждан в администрации территориального отдела Нахабино 28 июня.

Жители озвучили главе округа ряд актуальных вопросов по теме ЖКХ, благоустройства, имущественных отношений. Обсудили возможность проведения центрального водоотведения и канализации, а также строительство детской площадки в Желябино. Представители управления благоустройства сообщили, что в деревне есть два подходящих участка для обустройства игровой зоны, на одном из которых детская площадка появится уже в следующем году.

В ходе встречи также затронули проблему отведения ливневых стоков в южной части поселка. Сразу после приема Алексей Спасский вместе с активистами СНТ «Березка» выехал к озеру Куба и улице Панфилова.

«Сами участки сейчас не подтоплены, но вопрос действительно давний, системный и непростой. Нужен комплекс мер – содержание и самой дороги, и кювета, и систем водоотведения. С арендаторов технопарка будем строго и беспристрастно требовать исполнять предписания, а наших активистов включим в рабочую группу. Благодарю за ценные предложения, озвученные на встрече», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

В ходе встречи обсудили и личные вопросы. Для ребенка с диагнозом ДЦП в ближайшее время приобретут коляску. Обращения, связанные с выделением земельного участка многодетной семье и улучшения жилищных условий, Алексей Спасский поручил проработать профильным заместителям и начальникам управлений. По необходимости заявителям будет оказана юридическая помощь.