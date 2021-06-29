РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июн. Проблему периодических подтоплений СНТ «Березка» обсудили в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
Глава горокруга Красногорск Алексей Спасский провел еженедельный личный прием граждан в администрации территориального отдела Нахабино 28 июня.
Жители озвучили главе округа ряд актуальных вопросов по теме ЖКХ, благоустройства, имущественных отношений. Обсудили возможность проведения центрального водоотведения и канализации, а также строительство детской площадки в Желябино. Представители управления благоустройства сообщили, что в деревне есть два подходящих участка для обустройства игровой зоны, на одном из которых детская площадка появится уже в следующем году.
В ходе встречи также затронули проблему отведения ливневых стоков в южной части поселка. Сразу после приема Алексей Спасский вместе с активистами СНТ «Березка» выехал к озеру Куба и улице Панфилова.
В ходе встречи обсудили и личные вопросы. Для ребенка с диагнозом ДЦП в ближайшее время приобретут коляску. Обращения, связанные с выделением земельного участка многодетной семье и улучшения жилищных условий, Алексей Спасский поручил проработать профильным заместителям и начальникам управлений. По необходимости заявителям будет оказана юридическая помощь.
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