С 28 июня рестораны и кафе Москвы и Подмосковья стали зонами, свободными от COVID-19. Теперь посетителей пускают внутрь только при предъявлении специальных QR-кодов. Обозреватель РИАМО пообщалась с юристами и выяснила, насколько законны введенные властями Московского региона ограничения.

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Свободные от COVID-19 зоны

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны могут только граждане с QR-кодом, который подтверждает факт вакцинации, перенесенной болезни или получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. А вот на летние веранды до 12 июля посетителей будут пускать свободно. Соответствующие указы ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Аналогичные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, ввели и в Московской области. Так, с 28 июня посещать подмосковные рестораны и кафе смогут только те, кто прошел обе фазы вакцинации от COVID-19, и переболевшие граждане. На летние веранды гостей будут пускать без ограничений при условии, что на трех квадратных метрах будет находиться один посетитель. Указ об этом подписал глава региона Андрей Воробьев.

По словам заместителя председателя правительства Московской области и министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, посетителей с отрицательными ПЦР-тестами или медицинским отводом от прививок в подмосковные рестораны пускать не будут. Тесты на COVID-19 бывают ложноотрицательными в самом начале заболевания, а граждан с медицинскими отводами от вакцинации, по ее словам, и вовсе не более 5%.

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«Рестораны должны обслуживать всех»

По словам юриста Евгения Фурина, работа ресторанов и любых заведений общепита подпадает под статью 426 Гражданского кодекса РФ «Публичный договор». «Ресторан как субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан заключить договор с каждым клиентом, который к нему обратится. В ресторанах должны обслуживать всех желающих, и закон запрещает ресторану самому выбрать, кого обслуживать, а кого нет», — рассказал он РИАМО.

Согласно Гражданскому кодексу, в рамках публичного договора рестораны не могут выделять определенную группу клиентов и давать ей преимущества. Другие законы могут описывать исключения из общего правила, но, по словам юриста, введенные ковидные ограничения не могут стать достаточной причиной для выделения привилегированных групп. «По закону ресторан не может ограничить в правах одних граждан, не разрешая им войти, и не ограничивать при этом других. Это является явным нарушением», — считает Фурин.

Ресторан может не обслуживать посетителя только в случае, если в заведении нет мест, нет продуктов для приготовления блюд или провести обслуживание не позволяют технические сложности.

В четвертом пункте статьи 426 ГК РФ сказано, что правительство страны и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в предусмотренных законом случаях могут регулировать особенности публичных договоров в некоторых сферах, однако ни правительство Москвы, ни мэр столицы таких полномочий не имеют. По словам юриста, в «мирное» время отвергнутый клиент ресторана обратился бы в Роспотребнадзор, который мог бы оштрафовать ресторан. Право обратиться и в это ведомство, и даже в суд у гражданина есть и сейчас, но получится ли добиться какого-либо результата в текущих обстоятельствах — неизвестно.

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«Права и свободы граждан могут быть ограничены»

Нарушение прав и свобод человека запрещено, более того, согласно статье 45 Конституции РФ, государство гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина в России. Об этом РИАМО сообщила к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

В то же время перечисленные в Конституции права и свободы граждан не отрицают и не умаляют других общепризнанных прав и свобод человека — это указано в первой части статьи 55 Конституции РФ. «Данную статью можно растолковать как меру острой необходимости: права и свободы гражданина могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо. В данном случае такая необходимость вызвана обеспечением обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ)», — сказала она.

По словам Васильевой, государство вынуждено вводить ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и остановить рост заболеваемости и смертности в стране. Но в этом случае следует применить и международные нормы о правах человека. Они гарантируют каждому человеку право на наивысший достижимый уровень здоровья, что обязывает государство принимать различные меры для недопущения развития жизненно опасных условий, угрожающих благополучию и здоровью населения.

«Международные стандарты в области прав человека также предусматривают, что в ситуациях, угрожающих здоровью населения и жизни нации, допустимы ограничения определенных прав и свобод в случае введения таких ограничений в установленном законом порядке», — отметила Васильева.

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Есть ли право выбора?

В нынешней ситуации часть граждан не сможет попасть в подмосковные рестораны — речь идет о людях с медицинским отводом. Медотвод дают в том случае, если состояние пациента не является стабильным. Но и медотвод не дает гражданину возможность полностью отказаться от вакцинации.

«По мнению врачей, медотвод говорит лишь о том, что конкретному лицу не подходит определенный препарат вакцины. То есть этот документ не позволяет отказаться от прохождения вакцинации в целом», — сказала Оксана Васильева.

Сейчас в Российской Федерации действует национальный календарь прививок. В нем определен перечень обязательных прививок для определенных категорий граждан. В настоящее время прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок, и вакцинироваться обязаны работники образования, культуры, медицины и других сфер.

Поскольку прививка от COVID-19 внесена в национальный календарь, отказ от получения вакцины может повлечь за собой отстранение от работы или отказ в принятии на работу. По словам Васильевой, об этом говорится в статье 76 Трудового кодекса РФ.

«Получается, что такими антиковидными мерами государство не предоставляет право выбора лицам, осуществляющим профессиональную деятельность, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, и требует обязательного проведения профилактических прививок», — сказала юрист.