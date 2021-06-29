РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка в Королеве, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Крупная ветка дерева упала на шестилетнего ребенка рядом с детской площадкой. От полученных травм мальчик скончался на месте. Трагедия произошла 28 июня.

По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области осуществлен выезд на место происшествия и организовано проведение доследственной проверки.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.