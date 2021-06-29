РИАМО - 29 июн. Разрешение на ввод в эксплуатацию в Московской области на минувшей неделе получили один нежилой и пять жилых объектов, разрешения на строительство получили семь нежилых объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

«Введены в эксплуатацию два жилых дома на 268 квартир в п. Жуково сельского поселения Пешковское городского округа Солнечногорск, один жилой дом на 646 квартир в мкр. 7 - 7А Одинцовского городского округа, один жилой дом на 199 квартир на ул. 8 Марта в городском округе Люберцы и один жилой дом на 45 квартир на ул. Самодеятельная в г. Ногинск Богородского городского округа», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также разрешение на ввод в эксплуатацию получила школа на 1,1 тыс. мест городском округе Люберцы.

Еще разрешения на строительство получили 3 складских помещения и 1 общежитие вблизи с. Павловская Слобода городского округа Истра, 2 котельные: одна - в селе Чулки-Соколово городского округа Зарайск, другая – на ул. Западная в Одинцовском городском округе, общежитие санатория в городском округе Звенигород.