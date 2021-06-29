РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июн. После сильного ветра в Королеве убрали больше 70 упавших деревьев, сообщается в Instagram-аккаунте службы ЕДС.

28 июня на Московский регион обрушилась гроза, сопровождавшаяся сильным ветром. В Королеве падали деревья, слетали вывески, были повреждены машины.

На ликвидацию последствий урагана было привлечено 26 единиц техники и 148 человек. Рабочие убрали 71 упавшее дерево, устранили подтопления на улицах, починили кровлю 5 домов.

Оставить обращение по всем вопросам ЖКХ в ЕДС можно круглосуточно. Можно скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.

Также можно оставить обращение по телефону: 8(499)929-99-99 или через сайт www.eds-korolev.ru.