РИАМО - 29 июн. В Одинцовском округе к борьбе с подтоплениями готовы 14 специальных бригад, особое внимание уделено территориям мкр. Гусарская баллада, а также у ж/д станции Отрадное, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На первой точке сотрудники Одинцовского городского хозяйства провели установку моторизованной помпы, которая необходима для того, чтобы перекачивать поверхностные дождевые стоки.

Рядом со станцией Отрадное вместе с АО «РЖД» проведены работы, которые направлены на отвод ливневых стоков. Так, в районе платформы устроена дополнительная водопропускная траншея. Кроме того, в рамках работ удалось прочистить водоотводы, лотки, а также сточные трубы под ж/д путями.

«Для ликвидации последствий ливня и сильного ветра в муниципалитете было подготовлено 14 специальных бригад общей численностью 62 человека. В их распоряжении находилось 33 единицы спецтехники. В том числе – малой механизации: мотопомп и бензопил», – сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

В настоящий момент на упомянутых точках ведется контроль мест подтопления.