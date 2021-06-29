РИАМО - 29 июн. В столице из индивидуального банковского сейфа украли 560 тыс. долларов, что в переводе на рубли составляет около 40 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Кража произошла в отделении на Пресненской набережной с 7 апреля по 28 июня. Способ хищения установить не удалось. Жертвой оказался предприниматель 1978 года рождения, арендовавший сейф.

Материальный ущерб, который нанес неизвестный, составляет около 40 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.