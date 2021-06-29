РИАМО - 29 июн. В столице за 28 июня выпало до 50 мм осадков, что составляет 66% от месячной нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За вчерашний день в Москве прошли локальные ливни, местами выпало от 19 до 50 мм осадков», — сказал синоптик.

Он отметил, что в ближайшие 7 дней такая непогода в мегаполисе не повторится.

Из-за непогоды в городе упали 170 деревьев, а также было повреждено 45 автомобилей.

Месячная норма осадков для июня составляет 75 мм.​

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