РИАМО - 29 июн. Из-за сильных ливней с грозами коммунальные службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мосводостока».

«Сейчас мы работаем в усиленном режиме. Для борьбы с возможными последствиями непогоды привлечены 300 бригад и 290 единиц техники», — сообщили в пресс-службе.

Накануне на Московский регион обрушились мощные ливни, сопровождаемые грозами и шквалистым ветром. В Подмосковье выпало до 90% осадков, а в Москве – до 50%. Во вторник также прогнозируют кратковременные дожди.

В ближайшие дни в Москве установится комфортная погода. Температура воздуха составит плюс 18-23 градуса.

К выходным потеплеет до плюс 23-28 градусов. Будет солнечно и без осадков.