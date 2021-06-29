РИАМО - 29 июн. В Москве из-за сильного порывистого ветра и ливня 28 июня упали 170 деревьев, повреждено 45 автомобилей, сообщает РИА Новости.

В Московской области упали 108 деревьев, повреждены 20 автомобилей. Известно, что машины повредило в 6 муниципальных образованиях: Балашиха, Жуковский, Реутов, Люберцы, Богородский округ, Щелково.

Также непогода нарушила энергоснабжение в 10 муниципальных образованиях, в 46 населенных пунктах, была повреждена кровля нежилого здания в Щелкове.

В столице 28 июня шел сильный ливень со шквалистыми порывами ветра, гремела гроза.

Во вторник в Московском регионе ожидаются кратковременные дожди и небольшое похолодание до плюс 25 градусов. Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 12-15 м/с.