РИАМО - 29 июн. В нежилом здании в городе Пушкино произошло возгорание, его площадь составила 740 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре по адресу: Пушкино, улица Лесная, дом 14, поступило в 06:22 во вторник.

В 07:22 – пожарные локализовали возгорание. В тушении принимали участие 12 человек и 3 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошел 51 пожар, в тушении огня принимали участие 448 человек, 128 единиц техники.

Согласно открытым данным, здание расположено недалеко от ж/д станции Пушкино. В нем находятся фотосалон, магазин, столовая.