РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июн. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» нашли мертвой 31-летнюю Мариану Юрасову (Каменьщик), пропавшую более пяти дней назад в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Юрасовой (Каменьщик) не было известно с 24 июня. Волонтеры выезжали на поиски женщины, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найдена, погибла. Глубокие соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.