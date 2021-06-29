РИАМО - 29 июн. Подмосковные полицейские задержали 52-летнего мужчину по подозрению в краже машины, он был ранее судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Она отметила, что материальный ущерб составил свыше 2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния», – добавила Петрова.
По ее словам, при обыске по месту проживания подозреваемого и при досмотре его личного авто полицейские нашли и изъяли оборудование, которое могло быть использовано для подавления сигналов GPS и GSM, комплекты ключей от разных транспортных средств, приборы, используемые для создания копий автоключей, и одежду, в которой мужчина совершил преступление.
Еще были найдены страховой полис и государственные номера от похищенного автомобиля, а также электросамокат.
В результате проведенных дополнительных мероприятий во дворе одного из домов в столице полицейские нашли украденную машину.
Видновским городским судом задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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