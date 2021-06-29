РИАМО - 29 июн. Подмосковные полицейские задержали 52-летнего мужчину по подозрению в краже машины, он был ранее судим за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник на электросамокате подъехал к автомобилю иностранного производства, припаркованному на неохраняемой стоянке возле одного из домов на ул. Донбасской (город Видное – ред.). Используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, он похитил иномарку, установив подложные государственные знаки», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

Она отметила, что материальный ущерб составил свыше 2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния», – добавила Петрова.

По ее словам, при обыске по месту проживания подозреваемого и при досмотре его личного авто полицейские нашли и изъяли оборудование, которое могло быть использовано для подавления сигналов GPS и GSM, комплекты ключей от разных транспортных средств, приборы, используемые для создания копий автоключей, и одежду, в которой мужчина совершил преступление.

Еще были найдены страховой полис и государственные номера от похищенного автомобиля, а также электросамокат.

В результате проведенных дополнительных мероприятий во дворе одного из домов в столице полицейские нашли украденную машину.

Видновским городским судом задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.