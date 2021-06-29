РИАМО - 29 июн. На едином портале госуслуг упростили подачу онлайн-заявки на регистрацию брака, заполнить данные будущих супругов теперь может один из заявителей, а второму останется оплатить госпошлину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прежде паре нужно было через свой профиль заполнить и проверить данные о себе. И только после этого оплачивать госпошлину и дожидаться подтверждения. Теперь такой необходимости нет.

В 2021 году свыше 45% молодоженов воспользовались способом подачи заявлений в онлайн-формате. Теперь процедура займет около около 15 минут. Для этого молодожены должны ввести необходимые данные, выбрать отдел ЗАГС, дату и время.

После этого на электронную почту придет приглашение. Ответвить на него необходимо в течение 24 часов. Размер госпошлины при подаче заявлений онлайн составит 245 рублей.

В 2021 году в Москве подали свыше 50 тыс. заявлений о заключении брака. Записаться на прием для личной подачи заявления можно по номеру +7 (495) 777-77-77.