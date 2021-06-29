РИАМО - 29 июн. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском утром во вторник отменили и задержали 46 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны 13 рейсов, отменен 1. В Домодедове задержали 18 рейсов, 4 отменили. В воздушной гавани Шереметьево 3 рейса задержали, еще 4 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержаны 3 рейса, отмен нет.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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