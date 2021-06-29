РИАМО - 29 июн. В 2020 году резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» экспортировали за границу в три раза больше продукции, чем в 2019-м, объем экспортной продукции составил 1,2 млрд рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По итогам прошлого года свою продукцию экспортировал каждый седьмой резидент особой экономической зоны. Произведенные ими товары были поставлены в более чем 20 стран мира», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Около половины экспортной продукции пришлась на микроэлектронику. Кроме того, одними из лучших показателей по объему экспорта достигли компании, которые выпускают литий-ионные батареи, оборудование для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, а также установки для проведения дезинфекции в медицинских стационарах. Сумма экспорта товаров этих предприятий составила около 500 млн рублей.

Большую часть экспорта микроэлектроники поставили в страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, литий-ионные батареи пользуются высоким спросом в Западной Европе, СНГ и в Северной Америке.

В состав особой экономической зоны «Технополис «Москва» входят свыше 180 компаний. Общая территория пяти площадок составляет 223,3 гектара.