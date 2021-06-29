РИАМО - 29 июн. В столице выберут победителей седьмого конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» из 108 зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Конкурс проводится в мегаполисе с 2000 года. Награждение победителей традиционно проведут в канун Дня строителя, в мероприятии примет участие мэр столицы Сергей Собянин.

При участии москвичей комиссия конкурса определит победителей в 11 номинациях. Жители столицы могут отдать свой голос на сайте конкурса, портале «Активный гражданин» и в павильоне ВДНХ «Макет Москвы», где выставляют проекты.

Открытое общегородское голосование состоит из 4 частей, на которые поделили номинации.

Например, горожане смогут отдать свой голос за лучшие проекты в номинациях «Лечебно-оздоровительные объекты», «Объекты улично-дорожной сети», «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения», «Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта» и других.

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