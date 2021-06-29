РИАМО - 29 июн. Во вторник на дорогах Москвы могут образоваться пробки в 7 баллов из 10 возможных, сейчас загруженность дорог оценивается в 2 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Нет проблем с проездом на Ленинском и Кутузовском проспектах, Звенигородском шоссе.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. На сегодняшний день их проводят на 82, 31 и 53 км МКАД, Большом Каменном мосту, Варшавском шоссе и проспекте Мира.