РИАМО - 29 июн. Мошенники начали продавать фейковые QR-коды для посещения кафе в Москве в даркнете, их стоимость в среднем составляет 11 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

С 28 июня без QR-кода запрещено посещать заведения общественного питания в Москве. QR-коды выдаются тем горожанам, которые получили оба компонента вакцины от коронавируса, а также тем, кто переболел Covid-19 менее 6 месяцев назад. Также посещать кафе и рестораны могут жители и гости города с отрицательным ПЦР-тестом.

Как отметил директор экспертных сервисов BI.Zone Евгений Волошин, эксперты нашли по меньшей мере 10 объявлений о продаже QR-пропусков, которые были опубликованы еще в мае.

На форумах уже выявили не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовались этой услугой.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что столичные рестораторы готовы компенсировать затраты посетителей на ПЦР-тесты.

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Текстовая трансляция

28 ИЮНЯ

- Еще одну вакцину от Covid‑19 могут зарегистрировать в РФ. Речь идет о вакцине для профилактики коронавирусной инфекции.

- Власти рассказали о работе центра вакцинации мигрантов от коронавируса. Пункт вакцинации в ММЦ работает семь дней в неделю в часы работы миграционного центра – с 9.00 до 20 часов.

- Covid‑free рестораны в Москве можно посмотреть на «Яндекс.Картах». С 28 июня в Москве заведения общественного питания можно посещать только по QR‑коду.

- Посетителям веранд разрешат посещать уборные ресторанов Москвы без QR‑кодов. Нужно будет соблюдать нормы санитарной безопасности.

«Можно пройти и помыть руки, надев маску и, соблюдая все меры предосторожности», - сказал Немерюк на пресс-конференции в ТАСС.

- Рестораторы в Москве готовы компенсировать затраты гостей на ПЦР‑тесты. С 28 июня в Москве жителям без QR‑кода или ПЦР‑теста запрещено посещать заведения общественного питания.

- Врач рассказал, почему не стоит загорать после прививки от Сovid‑19. Не рекомендуется загорать на солнце, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию.

- Столичным фудкортам предложили три варианта работы. Есть возможность оставить все предприятия работать только на вынос и на доставку, организовать зону с посадочными местами, которая будет полностью Covid-free.

- Почти 7 тыс ресторанов Москвы подали заявки на создание Covid‑free зон. Эти меры призваны сдержать распространение коронавируса.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в Подмосковье выявили 309 125 случаев коронавирусной инфекции.

- Около 2,5 млн москвичей получили QR‑коды о вакцинации за 3 дня. Те, кто был вакцинирован от коронавируса или официально переболел менее 6 месяцев назад.

- Летние веранды в Подмосковье можно посещать без QR‑кодов. Ни взрослым, ни детям не требуется его предъявлять.

- В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 1813 пациентов. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили 251 772 случая заражения.

- Зараженные новым штаммом в Москве стали выделять больше частиц коронавируса. Новый штамм SARS-CoV-2 по прежнему на 90-95% уязвим перед российскими вакцинами.

- Вакцинация трудовых мигрантов началась в Москве. Мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пилотном режиме по заявкам работодателей.

- Еще 4433 пациента выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели после инфекции 1 148 291 человек.

- Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за желание вакцинироваться от Covid‑19. Жители Подмосковья активно вакцинируются.

«Хочу поблагодарить всех за вовлеченность, а жителей — за готовность вакцинироваться. Количество желающих кратно возросло, это не может не радовать. Вместе с тем ситуация у нас напряженная», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

- Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве крайне сложная. Побит рекорд по количеству умерших пациентов.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса», — сказал мэр журналистам.

- В Москве вновь закончилась вакцина от Covid‑19 «КовиВак». В ближайшее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- За сутки в России зарегистрировали 21 650 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2722 больных. В Москве - 7 246.

- В Москве начались проверки QR‑кодов у посетителей кафе и ресторанов. Горожанам нужно предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность, на входе в заведение или на мероприятие.

- Горожане смогут проверить QR‑коды в приложениях «Московский транспорт» и «Помощник Москвы». Данная функция скоро заработает в приложении «Метро Москвы».

- Столичные кафе с понедельника смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Вход в кафе и рестораны будет организован с помощью специального QR‑кода.