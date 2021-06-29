РИАМО - 29 июн. У парнокопытных газелей джейранов Московского зоопарка родились детеныши, они появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году детенышами обзавелись две газели. У обеих родилось по паре малышей: самец и самка», - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она подчеркнула, что новорожденные здоровы.

По ее словам, в зоопарке борются за сохранение этого редкого вида животных. Джейраны занесены в Международную Красную книгу, их относят к уязвимой категории. В естественной среде в мире насчитывают порядка 140 тыс. особей. При этом число джейранов в дикой природе продолжает уменьшаться.

В настоящее время детеныши газелей уже бегают по вольеру, они немного подросли, но еще питаются материнским молоком. В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка всего находится 11 особей этого вида.

Джейраны рождены для быстрого бега, они умеют высоко прыгать. Газели живут в пустынях и равнинах Афганистана, Ирана, Пакистана и других стран. В дикой природе они живут около 7 лет, в неволе доживают до 10 лет.