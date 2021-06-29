РИАМО - 29 июн. В районе Патриарших прудов в столице ввели ограничение въезда для непрописанных автомобилистов в качестве эксперимента, сообщает РИА Новости.

Это инициатива УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве в ответ на жалобы местных жителей на шум по вечерам. Движения для машин ограничили по Малой Бронной улице.

«Эта мера связана с тем, что жители уже в течение долгого времени жалуются на шум. Инициатива, насколько я знаю, принадлежит ГИБДД, и по большей степени это эксперимент», — сказала депутат совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктория Пальгова.

По ее словам, жители отметили уменьшение шума в районе, но полностью проблема не решена, потому что автомобили проезжают на Патриаршие из других заездов.

«Но, видимо, по итогам эксперимента будет приниматься какое-то решение», — отметила депутат.

Заместитель председателя совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин уточнил, что даже если введенная инициатива оценивается жителями хорошо, то ее следует привести в нормативно-правовую форму.

Он подчеркнул, что данные вопросы должны обсуждаться с местными жителями, специалистами и госслужбами.

«У меня как у юриста есть вопросы, насколько это решение соответствует законодательству. Никаких нормативных актов ни на уровне города, ни на уровне округа не принималось, поэтому если уж продолжать этот эксперимент, то нужно проводить общественные обсуждения этого вопроса», — добавил Юшин.

Он отметил, что в данном районе в центре города расположено большое число организаций, учреждений и компаний, а запрет на въезд непрописанных автомобилистов отрицательно скажется на их работе.