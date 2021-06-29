РИАМО - 29 июн. В новом учебном году агроклассы в Наро-Фоминском городском округе будут открыты в тех школах, где будет осуществлен набор групп, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Калужским филиалом ФГБ ОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева», управлением по образованию администрации Наро-Фоминского городского округа и акционерным обществом «Элинар» по открытию профильных агроклассов для подготовки обучающихся 9-11 классов школ Наро-Фоминского городского округа.

Занятия в агроклассах будут проводиться в следующих форматах: очно и дистанционно, также экскурсии, мастер-классы, предусмотренные программой для учащихся профильных аграрных классов, на предприятия агропромышленного комплекса.

Профильный агрокласс включает в себя обучение по направлениям: «Агрономия», «Агроинженерия», «Садоводство», «Землеустройство и кадастры», «Зоотехния», «Ветеринария», «Менеджмент», «Экономика».

Каждый из выпускников агроклассов будет иметь преимущество при поступлении в Калужский филиал ФГБ ОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева».