РИАМО - 29 июн. Хозяева дома на Советском проспекте в Ивантеевке оставили кастрюлю на плите, не выключив газ, из-за чего произошло задымление, сообщает пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Жителям напомнили основные правила противопожарной безопасности. Так, в многоквартирных домах запрещено хранить личные вещи, в том числе мебель, на цокольных и технических этажах, чердаках, на путях эвакуации. Лестничные клетки, люки и тамбуры на балконах не должны быть перегорожены, захламлены или заперты.

Также недопустимо использовать поврежденные кабели, розетки и рубильники, эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы.

Категорически нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (кроме приборов, которые должны находиться в круглосуточном режиме работы).