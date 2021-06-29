РИАМО - 29 июн. Долгопрудненские полицейские приняли участие в мастер-классе по армрестлингу, который прошел в Специальном полку полиции ГУ МВД России по Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Практическое занятие с сотрудниками Специального полка полиции провел многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов, неоднократный победитель и призер кубков России по силовому экстриму, атлет Профессиональной лиги силового экстрима В. Турчинского, рекордсмен книги рекордов России Денис Цыпленков.

Мастер-класс провели в атлетическом зале. Сразу после разминки профессиональный атлет предложил для развития специальных физических качеств стражам порядка выполнить несколько упражнений со штангой.

«Борьба на руках — это старинная спортизированная русская забава, совсем недавно в литературе прочел, что известный русский писатель Лев Николаевич Толстой в свои почтенные 82 года в шутливой форме «победил всех гостей в борении на руках». Хочу пожелать сотрудникам полиции быть активными и регулярно заниматься спортом», – сказал Денис Цыпленков.

После занятий он рассказал полицейским о соревновательном армрестлинге и заверил, что следующий мастер-класс с ними проведет уже за армстолом.