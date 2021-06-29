РИАМО – 29 июн. В Подмосковье есть виды птиц, которых осталось очень мало, среди них белая куропатка, орлан-белохвост и скопа, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«В последние годы в Подмосковье заметно снизилась численность белой куропатки. Встретить ее можно лишь в северных районах Подмосковья», - сказал Зубакин.

На снижение популяции белой куропатки повлияли потепление климата и осушение торфяных болот.

«Порой довольно сложно сказать, что именно повлияло на снижение численности того или иного вида, но в случае белой куропатки - это уменьшение территорий торфяных болот, которые являются их естественной средой обитания», - пояснил Зубакин.

Также редко встречаются одиноко гнездящийся орлан-белохвост и скопа. Эти хищные птицы обитают у прудов, где они охотятся на рыбу.

«Серенькая такая, с белой грудкой!..» А ты угадаешь птичку по фото?>>