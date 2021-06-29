РИАМО - 29 июн. В столице и Подмосковье во вторник ожидаются кратковременные дожди и небольшое похолодание до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Такие изменения связаны с отступлением из региона циклона.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Максимальная температура в Москве составит плюс 23-25 градусов, по области - плюс 20-25. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 12-15 м/с.

Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет в районе 50%.

Довольно резкое изменение погоды в Московском регионе может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.