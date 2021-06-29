РИАМО - 29 июн. 6-летний ребенок скончался в Королеве после падения на него ветви дерева после сильного ветра, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

28 июня в Королеве рядом с детской площадкой на 6-летнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Из-за сильных порывов ветра в Подмосковье 28 июня было повалено 108 деревьев, повреждено 20 автомобилей.